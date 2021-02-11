Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
5:09   11 Февраля 2021
Общество

Трамп может переехать в другой дом из-за недовольного соседа

Трамп может переехать в другой дом из-за недовольного соседа

Сосед экс-президента США Дональда Трампа обеспокоен, что присутствие политика в резиденции в Мар-а-Лаго снизит цены на недвижимость. Он потребовал власти Флориды выселить Трампа.

Американец, проживающий рядом с резиденцией бывшего главы Белого дома уверен, что такое соседство приведет к спаду на жилье в районе. По его словам, Трамп может отпугнуть потенциальных покупателей, передает Newsweek.

Адвокат президента Джон Мэрион заявил, что бывшему президенту принадлежит несколько домов во Флориде. При этом юрист отметил, что в случае переезда Трампа, ему понадобятся контрольно-пропускные пункты, которые серьезно осложнят жизнь соседей в районе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#трамп #флорида #мар-а-лаго

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров