Вакцинолог Тимаков предупредил о появлении нового штамма коронавируса в РФ

Появление "британского" штамма коронавирусной инфекции в России неизбежно. Вирус может начать распространяться на территории страны в середине весны.

Появление "британского" штамма коронавирусной инфекции в России неизбежно. Вирус может начать распространяться на территории страны в середине весны.

Мутация коронавируса, которая была выявлена в Великобритании в любом случае попадет в РФ. Об этом ТАСС рассказал главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

При ослаблении санитарно-эпидемиологических мер, возникнет угроза новой вспышки заболеваемости, заявил врач. Распространение нового штамма неизбежно, но он должен проникать в страну постепенно, чтобы не было перегрузки системы здравоохранения.

Тимаков напомнил, что мутировавший вирус отличается свойством более быстро распространяться.