Юрист раскрыл способ обхода запрета на возвращение лекарств в аптеку

Вернуть лекарства в аптеку можно при покупке товара ненадлежащего качества, ошибке фармацевта или получении рецептурного препарата без рецепта, сообщил медицинский юрист.

Вернуть лекарства в аптеку можно при покупке товара ненадлежащего качества, ошибке фармацевта или получении рецептурного препарата без рецепта, сообщил медицинский юрист.

Председатель правления АНО "Центр урегулирования конфликтов в медицине" Ирина Гриценко рассказала, что, если при продаже лекарства фармацевт ошибся в выдаче наименования, дозировке или в форме препарата, то тогда лекарства можно возвратить обратно в аптеку и получить свои деньги обратно. Также это возможно при продаже аптекарем рецептурного препарата без рецепта или продаже товара непригодного качества.

"К ненадлежащему качеству товара можно отнести истекший срок годности, отсутствие обязательной информации, отсутствие инструкции по применению препарата", — заявил медицинский юрист изданию "Прайм".

К ненадлежащему качеству относятся и различные сколы, потертости и трещины на упаковке, несоответствие описания препарата фактическому запаху, форме, цвету, размеру. Вернуть или заменить товар в аптеку можно, если продавец не предоставил возможность незамедлительно получить информацию о товаре и его изготовителе.