Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пытается реабилитироваться после неудачного посещения Москвы. Об этом заявил историк Виталий Тепикин.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пытается реабилитироваться после неудачного посещения Москвы. Об этом заявил историк Виталий Тепикин.

Представитель ЕС рассчитывал увидеть руководство РФ с поникшими головами, но его ожидания были далеки от реальности, передает Федеральное агентство новостей. Российская сторона "предъявила факты, развернувшие ситуацию вспять", и Боррелю нечем было на это отвечать.

"Теперь же он пытается себя реабилитировать, и у него действительно есть право инициировать введение новых санкций", — пояснил Тепикин.

Репутация Борреля находится в шатком положении, поэтому дипломат предложил ввести рестрикции. Эта мера только усилит разногласия между Евросоюзом и Россией, уверен историк.