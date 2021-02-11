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4:14   11 Февраля 2021
Политика

Угроза Борреля санкциями может быть связана с попыткой "защитить репутацию"

Угроза Борреля санкциями может быть связана с попыткой "защитить репутацию"

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пытается реабилитироваться после неудачного посещения Москвы. Об этом заявил историк Виталий Тепикин.

Представитель ЕС рассчитывал увидеть руководство РФ с поникшими головами, но его ожидания были далеки от реальности, передает Федеральное агентство новостей. Российская сторона "предъявила факты, развернувшие ситуацию вспять", и Боррелю нечем было на это отвечать.

"Теперь же он пытается себя реабилитировать, и у него действительно есть право инициировать введение новых санкций", — пояснил Тепикин.

Репутация Борреля находится в шатком положении, поэтому дипломат предложил ввести рестрикции. Эта мера только усилит разногласия между Евросоюзом и Россией, уверен историк.

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