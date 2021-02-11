Путин распорядился о кадровых перестановках в эквадорском посольстве РФ

Президент России Владимир Путин назначил нового посла РФ в Эквадоре. Им стал Владимир Спринчан. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин назначил нового посла РФ в Эквадоре. Им стал Владимир Спринчан. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее эту должность занимал Андрей Векленко. Он был освобожден от должности посла другим указом президента.

Владимир Спринчан окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Он занимается дипломатической работой в течение последних 26 лет.

В период с 2013 по 2017 год Спринчан являлся заместителем директора Третьего департамента стран СНГ МИД РФ. С июля 2017 года до декабря 2020 занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Боливии.