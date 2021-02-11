Чешские медики выяснят причины смерти привитого от COVID-19 человека

Пожилой житель Чехии сделал прививку от коронавируса и вскоре скончался. После инцидента медики начали проверку, чтобы установить настоящую причину смерти.

Пожилой житель Чехии сделал прививку от коронавируса и вскоре скончался. После инцидента медики начали проверку, чтобы установить настоящую причину смерти.

Чешский Государственный институт по контролю лекарств получил информацию о смерти привитого пациента. Ему ввели вакцину за день до произошедшего, сообщила директор учреждения Ирена Сторова.

"Мужчина находился в тяжелой стадии иной болезни. Наши эксперты рассмотрят возможную связь его смерти с полученной прививкой от COVID-19", – прокомментировала Сторова.

Директор института не уточнила точный возраст пациента, время смерти и тип вакцины, которую ему ввели. С начала января в Чехии использовали только препарат Pfizer/BioNTech, сообщили в министерстве здравоохранения республики.