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2:32   11 Февраля 2021
Общество

Дошкольное учреждение изменило меню для детей мусульман в Ярославле

Дошкольное учреждение изменило меню для детей мусульман в Ярославле

Прокуратура Ярославской области удовлетворила просьбу матери одного из воспитанников детского сада № 233 в Ярославле о замене свинины для детей из мусульманских семей.

Автор жалобы разместила официальный ответ прокуратуры в социальных сетях. Согласно документу, в Ярославле издали приказ о замене отдельных блюд в ежедневном меню для питания детей, передает Regnum.

"Прокуратурой города Ярославля в департамент образования мэрии города Ярославля направлено информационное письмо о недопущении в деятельности дошкольных учреждений города при организации питания ущемления прав различных национальностей и конфессий, проживающих на территории города", — говорится в ответе.

Руководство детского сада заявило, что приняло решение о замене свинины на говядину без участия прокуратуры. В департаменте образования мэрии Ярославля отметили, что подобный случай не первый, но для внесения изменений в меню требуется весомая причина.

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#мусульмане #детский сад #свинина

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