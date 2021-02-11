Еврокомиссия обвинила РФ в "распространении фейков" о вакцинации на Украине

Россия "тиражирует вбросы" о ходе вакцинации от коронавируса на Украине, что вызывает обеспокоенность в Еврокомиссии, заявил ее исполнительный вице-президент Валдис Домбровскис.

Россия "тиражирует вбросы" о ходе вакцинации от коронавируса на Украине, что вызывает обеспокоенность в Еврокомиссии, заявил ее исполнительный вице-президент Валдис Домбровскис.

Он сообщил о готовности ЕК поддержать Киев в противостоянии "российским фейкам". При этом политик не смог привести хотя бы один пример "дезинформации" со стороны РФ. В рамках пресс-конференции Домбровскис напомнил, что масштабная прививочная кампания на Украине может начаться уже в феврале.

"Однако мы обеспокоены относительно влияния российской дезинформации о процессе вакцинации на Украине", — сказал он.

Вместе с этим Киев продолжает демонстративно сомневаться в эффективности российской вакцины "Спутник V". Новым рубежом агрессивной политики Украины в отношении Москвы стало принятие указа, запрещающего регистрацию препаратов от коронавируса российского производства.