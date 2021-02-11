Рар рассказал о двух противоположных мнениях о России в ЕС

Мир в скором времени разделится союз России с Азией и союз Америки с Европой, которые будут противостоять друг другу. Именно между этими двумя силами произойдет основной конфликт, с которым придется столкнуться человечеству в середине XXI века.

Мир в скором времени разделится союз России с Азией и союз Америки с Европой, которые будут противостоять друг другу. Именно между этими двумя силами произойдет основной конфликт, с которым придется столкнуться человечеству в середине XXI века.

Такой прогноз в личном Telegram-канале представил немецкий политолог Александр Рар, который, однако, выразил надежду на то, что предсказанные им конфликты все-таки не приведут мир к войне.

При этом политолог объяснил, что все представители европейских элит, также, как и все руководство Евросоюза были воспитаны в духе трансатлантических либеральных ценностей. Кроме того, им оказывают поддержку крупные средства массовой информации.

«Они имеют все возможности заказывать в Европе музыку, и нажим на Россию идет дальше. Они считают, что Россия должна идти по демократическому пути Европы, покинуть "варварство"», — добавил Александр Рар.

Люди в Европейском Союзе, по его словам, считают, что жители России на самом деле выступают за перемены и за либеральные ценности, победе которых в России мешает якобы установленная в российских СМИ государственная цензура. При этом европейцы уверены, что сознание россиян уже через несколько лет изменится на европейский лад, как это произошло в свое время с жителями Украины и Грузии, добавил немецкий политолог.

Однако, добавил он, в Европе есть и те, кто считает, что России не нужно насильно навязывать чуждые ей ценности, и неправильно разговаривать с Москвой на языке ультиматумов. По мнению этих европейцев, Россия заслуживает того, чтобы налаживать с ней плодотворное и бережное сотрудничество, заключил Александр Рар.