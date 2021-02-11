Чубайс предрек скорый крах целого ряда стран

Государства, игнорирующие принципы устойчивого развития (ESG), ожидает скорое отставание от других стран и последующий крах.

Государства, игнорирующие принципы устойчивого развития (ESG), ожидает скорое отставание от других стран и последующий крах.

С таким заявлением выступил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. Принципы устойчивого развития подразумевают под собой экологическую, социальную и управленческую ответственность от руководителей.

"Мы сегодня находимся в точке, когда бизнесы или страны, не понявшие, не принявшие, не осознавшие, не интегрировавшие в свою стратегию устойчивое развитие, ESG, движутся, ну, как минимум к отставанию, как максимум — к краху", — передает слова Чубайса РИА Новости.

Он отметил, что последствия от отказа внедрения ESG станут заметны уже через пять — 10 лет.