Власти Петербурга отменили некоторые ограничения из-за COVID-19

Санкт-Петербург продолжает снимать введенные из-за коронавируса ограничения. С 12 февраля возобновится работа фуд-кортов, сообщили в Смольном.

Санкт-Петербург продолжает снимать введенные из-за коронавируса ограничения. С 12 февраля возобновится работа фуд-кортов, сообщили в Смольном.

Власти Петербурга разрешили работать зонам общественного питания, если будут соблюдаться правила безопасности, а заполняемость не превысит 50%. Снимают ограничения на посещение кинотеатров, цирка, театров и концертных площадок. Их заполняемость "расширили" до 75%.

Спортивные мероприятия смогут посещать до 75% зрителей, но не больше 25 тысяч человек. Гражданам откроют доступ в объекты развлечений и досуга, кроме ночных клубов и дискотек. Разрешается развлекательно-досуговая деятельность в общепитах при соблюдении рекомендованных мер и закрытия танцевальных площадок. Остальные ограничения будут действовать до 10 марта.