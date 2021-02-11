Представитель ВОЗ заявил о нехватке данных о вакцине от AstraZeneca

Данных об эффективности вакцины от компании AstraZeneca на данный момент недостаточно. Такое заявление сделал представитель ВОЗ Алехандро Кравиото.

Данных об эффективности вакцины от компании AstraZeneca на данный момент недостаточно. Такое заявление сделал представитель ВОЗ Алехандро Кравиото.

Глава Стратегической консультативной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Алехандро Кравиото во время пресс-конференции в Женеве рассказал о результатах изучения вакцины от коронавируса, созданной AstraZeneca. По его словам, экспертная группа изучила воздействие препарата от англо-шведской фармакологической компании на штаммы коронавируса из Великобритании и ЮАР. С первой разновидностью патогена вакцина смогла справиться "хорошо", а результаты борьбы со второй исследователи сочли противоречивыми.

По данным исследования, что ВОЗ назвала предварительным, вакцина не способна помешать развитию коронавирусной инфекции в легкой и средней форме у молодых людей. Сам Кравиото признал, что сведений о действии вакцины недостаточно, чтобы признать ее однозначно эффективной или неэффективной.