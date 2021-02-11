Украина отказалась регистрировать российские вакцины от коронавируса

Кабинет министров Украины официально запретил регистрацию вакцин на территории страны, которые были произведены в России. Текст заявления опубликован на сайте правительства.

Кабинет министров Украины официально запретил регистрацию вакцин на территории страны, которые были произведены в России. Текст заявления опубликован на сайте правительства.

Недопустимо использовать любые профилактические и лекарственные препараты, которые были изготовлены "государством-агрессором". Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

На сайте кабмина также говорится, что Шмыгаль объявил о начале вакцинации в феврале. Киев должен получить более 12 млн доз вакцины по заключенным контрактам, рассказал чиновник. Он поблагодарил Европейский Союз за "оказанные помощь и поддержку".