Сатановский перечислил семь вопросов, которые срочно нужно решить России

Какие бы процессы не происходили в Америке, даже учитывая, что Сенат США признал возможное объявление импичмента экс-президенту Дональду Трампу конституционным, Россия должна заниматься собственными делами и разбираться со своими проблемами.

Какие бы процессы не происходили в Америке, даже учитывая, что Сенат США признал возможное объявление импичмента экс-президенту Дональду Трампу конституционным, Россия должна заниматься собственными делами и разбираться со своими проблемами.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский.

Комментируя решение американского Сената, эксперт отметил, что оно было принято, возможно, потому что демократы просто слишком сильно ненавидели и боялись Трампа, пока он был президентом, и теперь ему мстят. А может быть они не сомневаются в том, что, если Трампу не помешать, он действительно через четыре года вернется в Белый дом, вот они и принимают меры, чтобы этого не случилось.

В любом случае, история с импичментом – это позорище, подчеркивает Сатановский. Но Трамп был президентом США и теперь все, что с ним происходит – это проблема американцев.

Тем более, что России хватает своих забот, например, что делать с нынешней Америкой, во внутренние дела которой Москва, несмотря на все обвинения, не лезет. Но американцы-то в российские внутренние дела как лезли, так и продолжают, и не собираются прекращать. Скорее даже наоборот, они буду лишь наращивать усилия, направленные на раскрутку нестабильности внутри России, давления на нее извне и организацию провокаций при помощи, в том числе соседей РФ, контролируемых из Вашингтона, включая Украину.

«Перед Россией стоит ряд вопросов, которые надо решать. И это не обеспечение свобод, прав и интересов тех кланов, групп и группировок, которые вот уже тридцать лет контролируют страну, а куда более простые и прагматичные, без которых страны этой попросту не будет», — пишет Сатановский.

Первым таким вопросом, по его мнению, является обеспечение внутренней стабильности, путем зачистки внутриполитических сил, сознательно работающих на развал страны, и нейтрализации тех, кто занимается этим «по дури». Сюда же относится и необходимость выстраивания схемы управления страной, которая не будет зациклена на одном человеке, но будет при этом логичной, простой и эффективной, а также понятной простым людям.

«Второе. Декриминализация и дебюрократизация системы власти и страны в целом. А то, чем больше с этим борются, тем результаты хуже и положение безнадежней, — продолжает перечислять Сатановский. — Третье. Возвращение в страну вывезенных из нее капиталов и прекращение ее разграбления и разворовывания, с уводом полученных в результате денег за границу».

Четвертый вопрос, по словам эксперта, заключается в необходимости восстановления реальной экономики страны. Пятый – в создании зон безопасности по периметру постсоветского пространства, периметру Восточной и Центральной Европы, и по периметру Евразии.

Шестой важнейший вопрос – это выстраивание в тылу противника работающей системы, которая обеспечит инструментарий внутреннего влияния. Раз уж Россию все равно в этом обвиняют и будут обвинять вне зависимости от того, пытается ли она действовать в этом направлении, объясняет политолог.

«И наконец — можно что-то сделать с кадрами, введя по этой части меритократию, вместо пропихивания куда только можно полной бестолковщины из молодого поколения блатных? Очень уж надоели…», — заключает свои рассуждения Евгений Сатановский.

Напомним, ранее новый президент США Джо Байден, который только 20 января сменил в Белом доме своего предшественника Дональда Трампа, заявил, что Америка намерена «без колебаний заставить Россию платить» за ее действия и защищать собственные жизненные интересы.