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23:21   10 Февраля 2021
Общество

Протоколы за агитацию детей в Сети к незаконным митингам составят до 1 марта

Протоколы за агитацию детей в Сети к незаконным митингам составят до 1 марта

Соцсети будут наказаны за попытки заставить несовершеннолетних граждан принять участие в незаконных акциях протеста. Протоколы составит Роскомнадзор. 

TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube в конце января были уличены в размещении незаконной агитации. Позже Роскомнадзор сообщал, что все перечисленные интернет-площадки будут оштрафованы за свои действия, передает РИА Новости.

Теперь ведомство объявило о датах составления протоколов. Это произойдет с 11 февраля по 1 марта 2021 года. Регулятор уточнил, что интернет-платформы совершили правонарушение, за которое грозит штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

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#соцсети #роскомнадзор #митинги

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