Навальная улетела в Германию для встречи с инвесторами

Супруга блогера Алексея Навального Юлия была замечена в Домодедово перед вылетом в Германию. Адвокаты Навальной не подтвердили, но и не смогли опровергнуть эту информацию.

Супруга блогера Алексея Навального Юлия была замечена в Домодедово перед вылетом в Германию. Адвокаты Навальной не подтвердили, но и не смогли опровергнуть эту информацию.

Фотографии, на которых жена блогера запечатлена в московском аэропорту, уже появились в интернете. Бывший юрист ФБК (признан иноагентом в РФ) Виталий Серуканов в беседе с журналистом Федерального агентства новостей отметил, что происходящее "вполне закономерно".

"Россия для них — просто ларчик для зарабатывания денег. Поэтому новость о том, что Юлия Навальная отправилась в Германию, я воспринимаю как стандартные действия", — заявил Серуканов.

Весь центр жизни Навальных находится в Германии — там их друзья, источники заработка и, в частности, их инвесторы, добавил юрист.