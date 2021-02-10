Новый российский авианосец получит атомную энергоустановку

Перспективный российский авианосец "Ламантин" будет оборудован ядерной силовой установкой.

Перспективный российский авианосец "Ламантин" будет оборудован ядерной силовой установкой.

Об этом заявил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. По словам руководителя ОСК, строительство атомного российского авианосца не только приведет к качественному росту боевых возможностей ВМФ РФ, но и к революционному прорыву в стратегически важных областях промышленности, а также к освоению новых технологий.

Рахманов считает, что "Ламантин" будет использовать не только существующие, но и перспективные авиационные системы — от пилотируемых самолетов до роев БПЛА. Генеральный директор ОСК отметил, что проект нового российского авианосца был создан инженерами Объединенной судостроительной корпорации в инициативном порядке. Окончательное решение о его постройке примет командование ВС РФ.

Ранее сообщалось, что американские истребители пятого поколения F-35 не оправдали надежд Пентагона и ожиданий экспортеров. В частности, оснащение палубными F-35 британского авианосца Queen Elizabeth затянулось на несколько лет, корабль по-прежнему далек от боеготовности.