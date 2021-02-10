Девятикласснику из Орла потребовалась операция после ремонта Красного моста

Школьник проходил по пешеходной части Красного моста в Орле вместе с приятелем. На конструкции проводились ремонтные работы, в ходе которых несовершеннолетний получил травму.

Школьник проходил по пешеходной части Красного моста в Орле вместе с приятелем. На конструкции проводились ремонтные работы, в ходе которых несовершеннолетний получил травму.

По предварительным сведениям, рабочие занимались резкой металла, часть которого отскочила и попала в бок местному жителю. Зампред облсовета Валентина Остроушко рассказала, что пострадавшего доставили в больницу с сильным кровотечением. После пациенту провели операцию.

Сотрудники прокуратуры и Следственного комитета вскоре приступили к установлению всех фактов события. Позднее они возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности".