Суд приговорил бывшего военного США к 30 годам за создание детского порно

Федеральный судья приговорил 41-летнего Майкла Масгроува к 30 годам тюрьмы за производство детской порнографии. Подозреваемый признал вину.

Федеральный судья приговорил 41-летнего Майкла Масгроува к 30 годам тюрьмы за производство детской порнографии. Подозреваемый признал вину.

По версии следователей, бывший майор армии Соединенных Штатов участвовал в создании откровенных роликов, где актерами выступали подростки, сообщают иностранные СМИ.

Подсудимый был арестован в декабре 2019 года. На тот момент он имел звание майора и служил в армии США. Когда стало известно о его незаконном "хобби", мужчина был уволен.

Уточняется, что американец распространял детскую порнографию в Сети. Злоумышленника уличили в нелегальной деятельности сотрудники ФБР.