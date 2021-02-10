В Госдуме ответили на заявление Украины о самолетах НАТО над Крымом

Вооруженные силы РФ будут жестко реагировать на попытки НАТО использовать воздушное пространство Крыма без разрешения Москвы. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Вооруженные силы РФ будут жестко реагировать на попытки НАТО использовать воздушное пространство Крыма без разрешения Москвы. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

По его словам, на Украине прекрасно знают, что Крым является территорией России, однако Киев не оставляет попыток спровоцировать военный конфликт между РФ и НАТО, передает РИА Новости.

"Никакие самолеты НАТО над Крымом летать не будут. Вооруженные силы Российской Федерации обеспечат полную неприкосновенность российских границ и территории. Ни самолеты НАТО, ни Украины не будут летать над Крымом без нашего ведома и разрешения", — пояснил Шеремет.

Ранее украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий во время переговоров с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил использовать воздушное пространство над Крымом для операций НАТО по транспортировке войск, оборудования и грузов. Позднее член Совфеда Владимир заявил, что Украина пытается спровоцировать военный конфликт между Россией и НАТО, «предоставляя» Альянсу воздушное пространство над Крымом.