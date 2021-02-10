Главврач больницы в Одинцове исключил связь между смертью пациентов и ЧП с кислородом

Владимир Гордеев, глава одинцовской больницы, заявил, что смерть двух пациентов никак не связана с инцидентом, повлекшим за собой временно отключение подачи кислорода.

Владимир Гордеев, глава одинцовской больницы, заявил, что смерть двух пациентов никак не связана с инцидентом, повлекшим за собой временно отключение подачи кислорода.

По словам специалиста, сбой в передаче кислорода в реанимации произошел утром 10 февраля. Медперсонал не растерялся в экстренной ситуации — всех пациентов в оперативном порядке перевели на резервные баллоны.

Примерно через час после ЧП стало известно о гибели двух пациентов. Гордеев подчеркнул, что их смерть наступила по причинам, не имеющим отношение к кислородному голоданию.

В завершение медик добавил, что сотрудники больницы действовали четко и слаженно, поэтому трагических последствий в результате ЧП удалось избежать.