20:33 10 Февраля 2021Политика
Пресс-секретарь Путина рассказал о предстоящей встрече президентов РФ и Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о подготовке к встрече Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о подготовке к встрече Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
По его словам, сейчас ведется подготовка встречи. Сроки о проведении мероприятия будут озвучены своевременно.
Ранее Дмитрий Песков оценил последствия пандемии коронавируса. По его словам, все страны мира столкнулись с добавлением смертности. Однако российская система здравоохранения сработала эффективно.