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20:33   10 Февраля 2021
Политика

Пресс-секретарь Путина рассказал о предстоящей встрече президентов РФ и Белоруссии

Пресс-секретарь Путина рассказал о предстоящей встрече президентов РФ и Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о подготовке к встрече Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

По его словам, сейчас ведется подготовка встречи. Сроки о проведении мероприятия будут озвучены своевременно.

Ранее Дмитрий Песков оценил последствия пандемии коронавируса. По его словам, все страны мира столкнулись с добавлением смертности. Однако российская система здравоохранения сработала эффективно.

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#путин #песков #лукашенко

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