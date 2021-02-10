Пресс-секретарь Путина рассказал о предстоящей встрече президентов РФ и Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о подготовке к встрече Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о подготовке к встрече Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

По его словам, сейчас ведется подготовка встречи. Сроки о проведении мероприятия будут озвучены своевременно.

Ранее Дмитрий Песков оценил последствия пандемии коронавируса. По его словам, все страны мира столкнулись с добавлением смертности. Однако российская система здравоохранения сработала эффективно.