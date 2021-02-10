Следственный комитет РФ объявил в межгосударственный розыск сотрудника ФБК (признан иноагентом) Леонида Волкова. Политолог Сергей Марков прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Следственный комитет РФ объявил в межгосударственный розыск сотрудника ФБК (признан иноагентом) Леонида Волкова. Политолог Сергей Марков прокомментировал сложившуюся ситуацию.

По мнению эксперта, западные кураторы не станут выдавать России сторонника Алексея Навального. Он отметил, что тот факт, что Волкова объявили в розыск, говорит об отсутствии политических перспектив на родине у последователей осужденного блогера.

"Леонид Волков является агентом спецслужб иностранных государств, действующий в их интересах, — они его будут сохранять. Более того, они обвинят Россию в политизации этого вопроса, и, конечно, Интерпол его не включит в свой список, никакой выдачи не будет", — подчеркнул Марков.

Политолог обратил внимание, что объявляя Волкова в розыск, власти РФ указывают на его преступную деятельность, а также дают сигнал Западу. Правительство сообщает, что попытки россиянина вывести Навального в политически приемлемое поле не увенчаются успехом, пишет Федеральное агентство новостей.