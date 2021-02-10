Глава МИД ФРГ оценил возможные последствия отказа от «Северного потока — 2»

Отказ Германии от "Северного потока — 2" окажет негативное влияние на отношения между Россией и Евросоюзом. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Отказ Германии от "Северного потока — 2" окажет негативное влияние на отношения между Россией и Евросоюзом. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Глава МИД Германии призвал отказаться от стратегии разрушения отношений с Москвой, отметив, что Германия настаивает на реализации российского проекта "Северный поток — 2".

"Кто принципиально ставит под вопрос "Северный поток — 2", такое мнение вполне можно иметь, но нужно осознавать, какие последствия это будет иметь геостратегически и что это значит для возможности влияния Европы на Россию. Я готов вести эту дискуссию, с удовольствием поговорю о других проектах импорта энергоносителей", — пояснил Маас.

Он также добавил, что некоторые европейские страны требуют от Германии прекращения строительства "Северного потока — 2" в то время, как сами увеличивают импорт нефти из России.