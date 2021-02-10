Стали известны детали убийства и расчленения женщины в городе Мурино

Погибшая от рук пенсионера-расчленителя в Ленобласти женщина познакомилась с убийцей в очереди в магазине.

Погибшая от рук пенсионера-расчленителя в Ленобласти женщина познакомилась с убийцей в очереди в магазине.

Полиция выяснила, что женщина, которую зверски убил пенсионер в Мурине, а потом расчленил ее труп и пытался выкинуть части ее тела на шоссе, познакомилась со злоумышленником в магазине. Он был со своей приятельницей, и они предложили новой знакомой вместе выпить. После того как женщина пришла к ним домой, она перестала выходить на связь.

Через несколько дней брат женщины заявил в полицию о ее пропаже. Позже один из местных жителей нашел возле шоссе в Ленинградской области пакеты с останками умершей. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.