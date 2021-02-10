Наташа Королева рассказала о влиянии Пугачевой на ее развод с Николаевым

Певица Наташа Королева, которая несколько лет назад развелась с мужем Игорем Николаевым, рассказала некоторые интересные моменты.

Певица Наташа Королева, которая несколько лет назад развелась с мужем Игорем Николаевым, рассказала некоторые интересные моменты.

Несмотря на то, что супруги расстались много лет назад и уже построили новые семьи, их прошлые отношения не дают покоя фанатам. После того, как Королева и Николаев объявили о разводе, многие задавались вопросов, почему певица бросает знаменитого и успешного композитора.

В интервью Андрею Малахову Королева призналась, что ей было тяжело совладать с характером мужа. К их разводу также косвенно причастна певица Алла Пугачева, которая критично относилась к молодой пассии друга. Она периодически устраивала ей "проверки", чтобы убедиться в своих сомнениях. Однако после развода Примадонна была первой, кто поддержал Королеву.

"Она, как настоящая мама, защищала его. Но потом время все расставило на свои места. В момент расставания с Игорем я именно от нее услышала нужные слова, которых мне не хватало", - рассказала она в шоу "Прямой эфир".

После развода за звездой осталось право исполнять песни, которые ей написал бывший муж. Спустя несколько лет оба они встретили свою настоящую любовь.