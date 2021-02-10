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19:32   10 Февраля 2021
Происшествия

Двух жителей Сочи заподозрили в убийства собаки ради трапезы

Двух жителей Сочи заподозрили в убийства собаки ради трапезы

Полиция ищет подозреваемых в хищении лабрадора злоумышленников, которые, предположительно, хотели его съесть.

Жительница поселка Калиновое озеро заявила в полицию о том, что у нее украли собаку породы лабрадор. По словам женщины, воры планировали съесть пса. Об этом рассказали в пресс-службе УВД по Сочи. Сотрудники правоохранительных органов по факту произошедшего инициировали проверку.

Они просмотрели запись с видеокамеры, которая установлена на доме заявительницы. На видео можно рассмотреть, как два человека прошли мимо дома и за ними увязалась собака. После этого они все вместе ушли в неизвестном направлении.

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#полиция #сочи #собака

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