Двух жителей Сочи заподозрили в убийства собаки ради трапезы

Полиция ищет подозреваемых в хищении лабрадора злоумышленников, которые, предположительно, хотели его съесть.

Полиция ищет подозреваемых в хищении лабрадора злоумышленников, которые, предположительно, хотели его съесть.

Жительница поселка Калиновое озеро заявила в полицию о том, что у нее украли собаку породы лабрадор. По словам женщины, воры планировали съесть пса. Об этом рассказали в пресс-службе УВД по Сочи. Сотрудники правоохранительных органов по факту произошедшего инициировали проверку.

Они просмотрели запись с видеокамеры, которая установлена на доме заявительницы. На видео можно рассмотреть, как два человека прошли мимо дома и за ними увязалась собака. После этого они все вместе ушли в неизвестном направлении.