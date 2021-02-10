Президент РФ затонул тему про Навального в беседе с главредами СМИ

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских СМИ обсудил ситуацию с блогером Алексеем Навальным.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских СМИ обсудил ситуацию с блогером Алексеем Навальным.

По словам главы государства, уголовное дело будет возбуждено, если в образцах Навального "хоть что-то" найдут. Путин добавил, что обещал это президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал заявление берлинской клиники Charite о Навальном. В материале указано, что блогер находился в учреждении без медицинских оснований.