19:15 10 Февраля 2021Политика
Президент РФ затонул тему про Навального в беседе с главредами СМИ
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских СМИ обсудил ситуацию с блогером Алексеем Навальным.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских СМИ обсудил ситуацию с блогером Алексеем Навальным.
По словам главы государства, уголовное дело будет возбуждено, если в образцах Навального "хоть что-то" найдут. Путин добавил, что обещал это президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал заявление берлинской клиники Charite о Навальном. В материале указано, что блогер находился в учреждении без медицинских оснований.