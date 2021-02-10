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19:10   10 Февраля 2021
Происшествия

Путь жертвы к месту встречи с убийцей-расчленителем попал на видео

Путь жертвы к месту встречи с убийцей-расчленителем попал на видео

В Сети появилась запись, на которой запечатлена женщина, отправившаяся в продуктовый магазин. Там она и где встретила будущего убийцу.

Погибшая от рук пенсионера жительница Мурино встретилась со своим убийцей после того, как вернулась в круглосуточный магазин побеседовать с продавцом. Видеокамера запечатлела женщину незадолго до гибели.

На кадрах видно, как она выходит из подъезда. В продуктовом магазине у завязался разговор, в ходе которого она попыталась достать телефон, но вспомнила, что забыла его в квартире.

Тогда женщина вернулась домой, чтобы взять смартфон. На кадрах видно, что она уже употребляет алкоголь и знакомится в магазине с компанией, которая зовет ее "продолжить банкет" дома.

В доме между ней и 64-летним мужчиной возникла перепалка из-за куртки, которую порвали собаки хозяина. Ссора закончилась трагедией. Пенсионер забил жертву кулаками до смерти. А когда она умерла, расчленил ее тело и спрятал в лесополосе. Подозреваемый задержан. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

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