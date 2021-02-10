Небензя: Россия приняла меры по возврату дипломатической собственности в США

Россия рассчитывает на хорошие новости в вопросе возвращения ее дипломатической собственности, незаконно отобранной Соединенными Штатами Америки.

Россия рассчитывает на хорошие новости в вопросе возвращения ее дипломатической собственности, незаконно отобранной Соединенными Штатами Америки.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя, отвечая на вопросы журналистов о том, есть ли подвижки в деле возвращения российской собственности, которую несколько лет назад арестовали американцы.

«Мы на такие хорошие новости рассчитываем. Чуть ли не на каждом американском заборе есть вывеска "Не вторгаться! Частная собственность". Частная собственность в США – "священная корова", — напомнил дипломат. — Уже только это является веским основанием для того, чтобы добиваться возврата тебе же принадлежащего».

По словам Небензи, Россия регулярно поднимает вопрос возвращения своей собственности в Комитете ООН по отношениям со страной пребывания. Кроме того, на прошлой сессии Генеральной Ассамблеи ООН уже была принята резолюция, согласно которой Генсек Организации Объединенных Наций должен в кратчайшие сроки разобраться с этой проблемой или передать дело в арбитражный суд.

«Рассчитываем, что новая американская администрация подойдет к этому вопросу не с политизированных установок, а точки зрения здравого смысла и нормальной дипломатической практики и этики», — добавил постпред России.

Кроме того, Василий Небензя отметил, что не у одной только России есть споры с США по поводу незаконно отобранной собственности. С проблемами подобного рода сталкиваются также Иран, Куба и другие государства.

Напомним, американские власти в 2017 году приняли решение закрыть российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговое представительство РФ в Вашингтоне, несмотря на то, что эти здания находятся в государственной собственности у Москвы.

Помимо этого, в 2018 году Вашингтон закрыл генконсульство РФ в Сиэтле, которое располагалось в арендованном здании, и резиденцию генерального консула России, которая являлась дипломатической собственностью.

Москва назвала подобные действия американской стороны враждебными и призвала Соединенные Штаты вернуть свою собственность.