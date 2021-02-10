Леонков рассказал, как РФ сорвала две попытки ВСУ наступления на Донбасс

По словам эксперта, Украина могла дважды начать масштабное наступление на Донбассе за последние полгода.

За последние полгода Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды могли начать масштабное наступление на Донбассе. Однако каждый раз Россия всячески препятствовала эскалации конфликта. Об этом в эфире YouTube-канала «Обратный отсчет» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

По словам Леонкова, на данный момент Киев выступает составной частью гибридной войны Запада против РФ. Мобилизационный потенциал страны, насчитывающий около 400 тыс. человек, не может не создавать угрозу у границ Москвы.

Во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года Украина ожидала, что Азербайджан разгромит непризнанную НКР, а Россия потеряет позиции в Южном Кавказе. В этих условиях ВСУ могли попытаться напасть на ЛДНР. Впрочем, украинских военных остановило появление российских миротворцев.

«Тогда было развернуто много воинских частей [в Донбассе]. Вот-вот должно было запылать. Если бы Карабах пошел по тому сценарию, который был прописан против России, и мы бы его потеряли, даю вам гарантию: ВСУ пошли бы то же самое делать с Донбассом. Но не получилось», — отметил Леонков.

После этого подготовка ВСУ к наступлению в регион осуществлялась в конце января, когда Запад попытался дестабилизировать политическую обстановку в России. По мнению Леонкова, Киев планировал не только атаковать Донбасс, но и Крым, равно как и континентальную часть России. Однако Москве удалось разрушить планы западных провокаторов, а вместе с ними и украинских властей.

«Все эти крики не учитывают событий, которые происходят в России. Это практически полное переоснащение Вооруженных сил. Показатель отдельных родов войск – 80%, а у РВСН все 89%. У нас есть такие комплексы вооружений, которые и не снились американскому ВПК. Но главное даже не техника. У нас в армии регулярно идут учения. Мы готовимся, понимая, что висящее на стене ружье однажды выстрелит», — убежден Леонков.

Ранее МИД ЛНР призвало главу делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука определиться по официальной позиции страны насчет ведения огня в Донбассе. Так ведомство прокомментировало слова Кравчука о том, что ВСУ должны «на каждый выстрел отвечать выстрелом» в Донбассе, не разбираясь, «провокация это или нет».

Украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в апреле 2014 года. Республики заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале того же года. По сведениям ООН, в конфликте пострадали около 13 тыс. человек.

На данный момент вопрос урегулирования ситуации в регионе обсуждается на встречах в Минске контактной группы. С сентября 2014 года она приняла три документа, которые закрепляют шаги по мирному процессу. Впрочем, между сторонами до сих пор продолжаются перестрелки.