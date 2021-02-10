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18:24   10 Февраля 2021
Происшествия

Житель Ульяновска поссорился с матерью и поджег ее квартиру

Житель Ульяновска поссорился с матерью и поджег ее квартиру

Сотрудники полиции Ульяновска возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего горожанина. Он подозревается в умышленном поджоге жилья своей родственницы.

Стражи порядка выяснили, что безработный мужчина договорился с матерью о проживании в ее квартире вместе с женой и детьми. В один из дней женщина закатила сыну скандал. Она возмутилась его любовью к спиртному и долгами за услуги ЖКХ, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Злоумышленник дождался, когда все уйдут из дома. Он специально поджег диван, что привело к пожару. Сам фигурант сразу же сбежал. Сигнал сотрудникам МЧС поступил от соседей. Обвиняемому теперь грозит тюремный срок.

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#пожар #жкх #алкоголь #ульяновск

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