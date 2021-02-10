Берлин ведет закрытые переговоры с США по “Северному потоку — 2”

Кабинет министров ФРГ ведет переговоры с США по строящемуся магистральному газопроводу из России в Германию, но не разглашает их содержание.

Кабинет министров ФРГ ведет переговоры с США по строящемуся магистральному газопроводу из России в Германию, но не разглашает их содержание.

Об этом сообщил официальный представитель Правительства Германии Ульрике Деммер. Во время разговора с журналистами она подчеркнула, что это конфиденциальные переговоры.

"Мы в курсе санкций и ведем с Правительством США по этому поводу переговоры", — сказала Деммер.

“Северный поток — 2” предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. ФРГ заинтересована в данном проекте, и намерена реализовать его в интересах своих граждан, несмотря на разногласия с Россией по некоторым вопросам. Против "Северного потока -— 2" активно выступают США и Украина.