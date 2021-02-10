Попова заявила о сохранении масочного режима в России

Требование носить маски в общественных местах в России не отменяется и пока будет в силе, заявила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Требование носить маски в общественных местах в России не отменяется и пока будет в силе, заявила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что в ведомстве видят улучшение эпидемиологической обстановки. Однако убеждены, что в дальнейшем положительная динамика может сохраниться только "при условии неукоснительного соблюдения всех, уже обязательных, мер".

"Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено — вот в сегодняшнем периоде это так", — сказала главный санитарный врач страны в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее Попова говорила о том, что выработанный в России комплекс мер по борьбе с COVID-19 позволяет не думать о локдауне. Она также отмечала, что россияне научились жить в новых условиях.

По последним данным, в РФ насчитывается 4 012 710 случаев коронавируса, из которых 14 494 выявлены в минувшие сутки. Справиться с инфекцией смог 3 516 461 человек, 78 134 скончались.