Депутат Рыжак призвал создать антифашистский фронт на Украине и в странах Балтии

По словам политика, именно Россия, победившая во Второй мировой войне, должна взять на себя ответственность.

Депутат Госдумы РФ Николай Рыжак выступил за создание антифашистского фронта на Украине и в Прибалтике, где за последнее время усилились неонацистские и неофашистские настроения. Об этом он сказал на пресс-конференции «Мировая дипломатия — право сильного. Как изменились международные отношения», проводимой Медиагруппой «Патриот» в среду, 10 февраля.

России необходимо обратить пристальное внимание на обстановку в Киеве, странах Прибалтики и других европейских государствах, где растет фашизация. Однако решать такую проблему стоит общими усилиями, в частности, путем создания антифашистского фронта, заявил Рыжак.

«В ряде этих стран есть неонацизм, неофашизм. Мы страна, которая победила во Второй мировой войне, понесла большие жертвы, поэтому нам надо поставить вопрос о создании антифашистского фронта и начать решать подобные вопросы. Это необходимо для решения проблем в Прибалтике, на Украине и других странах, где стоит этот вопрос», — подчеркнул гость «Патриота».

Впрочем, Рыжак затруднился сказать, кто войдет в состав движения:

«Не знаю, кто туда войдет. Но я сейчас только даю идею, посылку. Думаю, что мы должны быть инициаторами всего этого. А остальные люди откликнутся», — не сомневается депутат.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за публичную реабилитацию нацизма и ложь о действиях СССР в годы Второй мировой войны. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, предлагается наказывать за «распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран "оси" через интернет и СМИ». Штрафы для юридических лиц составят от 1,5 до 3 миллионов рублей.

«Одновременно предложено ввести повышенную уголовную ответственность за оправдание нацизма с использованием интернета. Максимальный срок лишения свободы составит пять лет. Данный законопроект также прошел первое чтение», — говорится в сообщении.

Ранее в эфире пресс-конференции президент Академии геополитических проблем, профессор кафедры международной журналистики МГИМО Леонид Ивашов рассказал, чего не хватает российской дипломатии.