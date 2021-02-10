Баранец пояснил, почему РФ сильно отстает от США в военном освоении космоса

Несколько десятилетий назад СССР разрабатывал проект уникальной боевой космической платформы, который затем был закрыт стараниями последнего генсека Михаила Горбачева. Именно это стало причиной отставания России от США в военном освоении космоса.

Несколько десятилетий назад Советский Союз разрабатывал проект уникальной боевой космической платформы, который затем был закрыт стараниями последнего генсека Михаила Горбачева. Именно это стало причиной отставания России от США в военном освоении космоса.

Об этом в беседе с телеканалом «Царьград» рассказал обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец, отвечая на вопрос, как так получилось, что Русские никак не могут догнать американцев, которые в деле военного освоения космоса оказались «впереди планеты всей».

«Честно, положа руку на печень, скажу: по части создания военного космоса мы отстаем от американцев примерно так же, как они отстают от России в разработке гиперзвукового вооружения», — заявил Баранец по этому поводу.

Также военный обозреватель напомнил, что изначально на протяжении многих десятилетий советские военные специалисты пытались убедить американцев не милитаризовать космос, но достучаться до «партнеров» так и не смогли.

Поэтому СССР приступил к работе над собственным военным космическим проектом, который бы как минимум не уступал американскому – были все основания так считать. Но Михаил Горбачев остановил реализацию этого проекта, дав таким образом Соединенным Штатам Америки уйти в отрыв.

Впрочем, добавил Баранец, тот советский проект не забыт окончательно и его реализация потихоньку все-таки продолжается.

«У нас есть спутник-инспектор, который навел панику на американцев: он шныряет по орбитам, присматривается, кто там летает», — напомнил обозреватель.

Россия, по его словам, в конце концов сможет нагнать США в военном освоении космоса гораздо быстрее, чем американцы достигнут ее уровня в создании гиперзвукового оружия. Но это создаст риск возникновения в будущем космических войн, предупредил Баранец.

В заключение военный обозреватель отметил, что если процесс милитаризации космоса не остановить, то в будущем он превратится в одну из командных высот, помогающих воюющим сторонам добиваться победы. То есть военным «владыкой космоса» станет тот, кто сможет повыше забраться и посильнее там окопаться, считает Виктор Баранец.