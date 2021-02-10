Артист Сергей Пенкин назвал место своего будущего захоронения

Артист отметил, что в столице и без этого похоронено много артистов.

Артист отметил, что в столице и без этого похоронено много артистов.

На территориях московских кладбищ покоится много звезд российской эстрады, заметил Сергей Пенкин. Ему же хочется, чтобы он был единственной знаменитостью на месте последнего покоя. Поэтому будущее захоронение музыкант выбрал на пензенском кладбище, признался артист в интервью изданию "Стархит".

Серей Пенкин хочет прижизненной славы. Он считает незавидной судьбу Юлии Началовой — талантливой артистки, о которой заговорили лишь после ее трагического ухода из жизни. Также Сергею Пенкину хочется, чтобы его любили не за талант, а в первую очередь за человеческие качества, поделился он с журналистами издания "Стархит".