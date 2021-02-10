Депутата-маори выгнали из парламента Новой Зеландии из-за отсутствия галстука

Равири Вайтити отказался следовать западному стилю в одежде.

Представителя коренного народа Новой Зеландии из племени маори Равири Вайтити лишили возможности выступать на заседании парламента из-за отказа надевать галстук. Об этом сообщила газета The New Zealand Herald.

Вайтити пришел в зал заседаний в традиционном украшении «хей-тики», которое расположилось на месте галстука. Своим внешним видом депутат разозлил спикера палаты представителей Тревора Малларда, который не стал молчать и напомнил парламентарию о правилах дресс-кода.

«Это заставляет коренное население носить то, что я описывал как колониальную удавку», — сокрушился депутат.

После нескольких попыток задать вопрос, Вайтити выгнали из зала. Политик-маори не впервые получает замечание. В прошлом году ему пригрозили парламентскими санкциями из-за отсутствия галстука на официальных встречах.

Маори — коренное население Новой Зеландии. По данным 2013 года, число маори в Новой Зеландии составило около 600 тысяч человек.