60-летний Сергей Пенкин рассказал о страхе повторить судьбу покойной Началовой
Эстрадный певец Сергей Пенкин боится стать популярным после смерти, он совсем не хочет повторять судьбу покойной коллеги Юлии Началовой.
Российский певец Сергей Пенкин и в молодости не любил давать интервью. Поклонники заметили, что он старался стороной обходить светские тусовки и почти ничего не рассказывал о личной жизни. Накануне 60-летия эстрадный артист разоткровенничался с журналистами и объяснил, что и без походов на телевидение собирает аншлаги на концертах, а также рассказал о главном страхе.
"Хочется, чтобы при жизни о тебе говорили, ценили. А не после. Не как произошло с Юлей Началовой, которую безумно жалко, или с Валерием Ободзинским. О смерти думаю, понятно, не часто, но бывает", — рассказал изданию StarHit Сергей Пенкин.
Исполнитель песен отметил, что уже сейчас знает, где хочет покоиться после смерти. Он надеется, что близкие исполнят его волю и похоронят в родном городе — в Пензе. Свое желание он объяснил тем, что в Москве слишком много звездных могил, а на малой родине он будет такой один.