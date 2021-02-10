60-летний Сергей Пенкин рассказал о страхе повторить судьбу покойной Началовой

Эстрадный певец Сергей Пенкин боится стать популярным после смерти, он совсем не хочет повторять судьбу покойной коллеги Юлии Началовой.

Эстрадный певец Сергей Пенкин боится стать популярным после смерти, он совсем не хочет повторять судьбу покойной коллеги Юлии Началовой.

Российский певец Сергей Пенкин и в молодости не любил давать интервью. Поклонники заметили, что он старался стороной обходить светские тусовки и почти ничего не рассказывал о личной жизни. Накануне 60-летия эстрадный артист разоткровенничался с журналистами и объяснил, что и без походов на телевидение собирает аншлаги на концертах, а также рассказал о главном страхе.

"Хочется, чтобы при жизни о тебе говорили, ценили. А не после. Не как произошло с Юлей Началовой, которую безумно жалко, или с Валерием Ободзинским. О смерти думаю, понятно, не часто, но бывает", — рассказал изданию StarHit Сергей Пенкин.

Исполнитель песен отметил, что уже сейчас знает, где хочет покоиться после смерти. Он надеется, что близкие исполнят его волю и похоронят в родном городе — в Пензе. Свое желание он объяснил тем, что в Москве слишком много звездных могил, а на малой родине он будет такой один.