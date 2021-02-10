Глава МИД раскрыл истинные намерения Запада в отношении РФ

Запад желает сделать Россию "послушной" страной для продвижения собственных интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Запад желает сделать Россию "послушной" страной для продвижения собственных интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дипломат отметил, что ситуация на мировой арене развивается достаточно неоднозначно. Россия отстаивает свое право на независимую внешнюю политику. Однако западные коллеги все ожесточенно этому сопротивляются.

По словам Лаврова, Россию хотят сделать "послушной". Запад пытается заставить согласиться с сомнительными общечеловеческими ценностями, которые неприемлемы в российской культуре. Кроме того, РФ хотят сделать удобной территорией для реализации интересов в сфере безопасности и общественно-политической сфере.