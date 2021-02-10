Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:20   10 Февраля 2021
Политика

Москва отказала КПРФ в митинге 23 февраля из-за коронавируса

Москва отказала КПРФ в митинге 23 февраля из-за коронавируса

Власти Москвы отказались согласовывать КПРФ шествие по случаю Дня защитника Отечества. Информацию об этом сообщает РИА Новости.

Уведомление о проведении шествия и митинга представители КПРФ подали в столичную мэрию несколько дней назад. Коммунисты планировали провести мероприятия в честь Дня защитника Отечества. Сегодня, 10 февраля, власти Москвы отказали партийцам в проведении массовых акций из-за коронавирусных ограничений.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#москва #кпрф #23 февраля

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров