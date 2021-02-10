Москва отказала КПРФ в митинге 23 февраля из-за коронавируса

Власти Москвы отказались согласовывать КПРФ шествие по случаю Дня защитника Отечества. Информацию об этом сообщает РИА Новости.

Власти Москвы отказались согласовывать КПРФ шествие по случаю Дня защитника Отечества. Информацию об этом сообщает РИА Новости.

Уведомление о проведении шествия и митинга представители КПРФ подали в столичную мэрию несколько дней назад. Коммунисты планировали провести мероприятия в честь Дня защитника Отечества. Сегодня, 10 февраля, власти Москвы отказали партийцам в проведении массовых акций из-за коронавирусных ограничений.