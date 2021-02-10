В Евросоюзе признали свой провал с вакциной против коронавируса

Глава Европейской комиссии на пленарном заседании рассказала о главных ошибках.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала ошибочным политику ЕС по одобрению вакцины от коронавируса, сообщает DW.

На заседании в Европейском парламенте 10 февраля фон дер Ляйен признала неслаженную работу стран Евросоюза.

«Мы слишком поздно получили разрешение (на вакцинацию). И, наверное, мы были чересчур уверены в том, что препараты придут вовремя. Теперь нам надо спросить себя, почему так случилось, и понять, какой урок можем извлечь из этой ситуации», — заявила она.

Фон дер Ляйен пообещала приложить все усилия, чтобы к концу лета 2021 года препарат получили 70% населения Европы.

Вакцинация в ЕС началась 27 декабря, тогда как в Великобритании (покинувшей Союз) прививочная кампания стартовала 8 декабря. Евросоюз уже тогда подвергся критики за долгую проверку качества препарата.