Марков: жесткость Москвы на политической арене стала холодным душем для ЕС

Политолог объяснил, почему Евросоюз вновь задумался об антироссийских санкциях.

22 февраля на встрече глав министерств иностранных дел Европейский союз (ЕС) намерен обсудить возможность введения новых санкций в отношении России. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что собирается внести конкретные предложения, используя право законодательной инициативы.

Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ и политолог Сергей Марков на своей странице в социальной сети Facebook написал, что Евросоюз обязательно одобрит экономические ограничения против РФ. Эксперт напомнил, после чего Жозеп Боррель впервые заговорил о новых санкциях.

«Глава дипломатии ЕС Боррель в этой связи 5 февраля [2021 года] был в Москве. И сейчас его за это хотят в ЕС убрать в отставку или запретить ему заниматься Россией. Этот визит Борреля в Москву был очень необычным. ЕС заявил, что он нес оливковую ветвь мира. А МИД России заявил прямо обратное, — что "ЕС готовил публичную порку России", но Россия сорвала этот план», — сообщил Марков.

По мнению политолога, в тот день Борреля просто «выставили дураком». Руководство Евросоюза привыкло считать, что Москва покорно выслушивает все претензии стран Европы, однако сейчас риторика России по отношению к ним меняется. Верховный представитель ЕС ждал очередных «уступок», но вместо них получил довольно жесткий ответ, добавил Марков.

«Неожиданно Москва ответила очень жестко и показала, что Россия готова к резкому ухудшению отношений с ЕС. Для ЕС эта жесткость Москвы была как холодный душ. И сейчас они не знают, как реагировать. В ответ ужесточиться? Или, если Россия так готова идти на конфликт, не спешить с конфликтом?», — отметил общественник.

В заключение Марков напомнил, что к Европейскому союзу в антироссийской борьбе сейчас спешат присоединиться США во главе с новым президентом Джозефом Байденом. Тот уже высказывал неодобрительную позицию в адрес Москвы и даже в открытую называл РФ «главным врагом» Америки.