Правила Великого поста:  что можно и чего нельзя делать

Великий пост, предшествующий празднику Светлой Пасхи, является для православных верующих особым временем, с которым связано много правил и ограничений, разобраться в которых читателям поможет ИА «Политика Сегодня».

Великий пост, предшествующий празднику Светлой Пасхи, является для православных верующих особым временем, с которым связано много правил и ограничений, разобраться в которых читателям поможет ИА «Политика Сегодня».

В 2021 году православная Пасха приходится на 2 мая. А на протяжении семи недель, предшествующих главному христианскому празднику, будет продолжаться Великий пост. Его начало придется на 15 марта.

Но протяжении всех 48 дней, согласно общеизвестным правилам, верующим следует воздержаться от употребления пищи животного происхождения – не только мяса, но и масла, молока, яиц, рыбы. Особенно строгими постными днями являются среды и пятницы, во время которых не рекомендуется употребление в пищу даже растительного масла.

Кроме того, особое внимание следует уделить последней неделе Великого поста – Страстной седмице, во время которой верующие вспоминают о последних днях земной жизни Спасителя. Начиная с Вербного воскресенья, когда отмечается Вход Господень в Иерусалим ( в этом году это 25 апреля), христиане вспоминают беседы Христа с учениками и его притчи, предательство Иуды, тайную вечерю и отречение Петра, суд над Христом, его распятие и крестные страдания, погребение и пребывание во гробе. А затем наступает Пасха – Воскресение Христово.

В дни Страстной недели православные соблюдают особенно строгий пост. При этом уже в Страстной Четверг они начинают готовиться к приближающемуся празднику – красят яйца, пекут куличи, готовят творожную пасху. Все это им предстоит освятить во время субботней службы, но отведать можно будет только с наступлением Светлого Воскресения.

Учитывая обилие советов, наставлений и правил, регламентирующих питание православных верующих, которые появляются в информационном пространстве перед приближением Великого поста, стоит напомнить то, о чем все время повторяют священники: пост – это не диета, а ограничения в еде – не главное в этот период.

Еще в VII веке святой Иоанн Дамаскин обратил внимание на то, что некоторые верующие уделяют вопросам питания во время поста чрезмерное внимание.

«Если бы в посте все дело было в еде, то святыми были бы коровы», — заявил он по этому поводу.

А в наше время для православных верующих стало правилом определять меру своего поста в личной беседе с исповедующим священником или духовником.

Цель поста – не истощить тело верующего, а дисциплинировать его, и поэтому пост должен быть посильным. Поэтому ограничения должны быть разными в зависимости от возраста, состояния здоровья, общего физического состояния, условий работы. Для всех этих людей не может быть общих ограничений в еде.

Но, если речь идет о здоровых людях, то для них обходиться на протяжении семи недель без пищи животного происхождения вполне посильно. Это не нанесет вреда здоровью, хотя физическое состояние человека немного изменится. При переходе на растительную пищу, особенно в условиях холодной погоды, будет чаще хотеться есть. Кроме того, у людей непривычных к посту, могут отмечаться изменения в настроении.

Для того, чтобы сгладить подобные проблемы, можно отказаться от мяса уже с начала Масленицы, которая в текущем году будет отмечаться с 8 по 14 марта. Эту неделю следует провести именно как «сырную седмицу», а не как «блинную обжираловку», и тогда начало Великого поста не принесет особых проблем.

Главной же целью поста, не только Великого, но и других православных постов – Петрова, Успенского и Рождественского, а также и постных дней – это молитва.

То есть ограничения в еде являются по сути инструментом для того, чтобы хоть на время выдернуть людей из череды их повседневных дел и забот, помочь верующим сосредоточиться на молитве, достичь ясности ума и спокойствия, а также задуматься о себе и своем месте в мире.