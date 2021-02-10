После смерти двух пациентов больницы в Одинцово возбудили уголовное дело

Правоохранители проводят проверку в одинцовской больнице, после того как там скончались два пациента.

Правоохранители проводят проверку в одинцовской больнице, после того как там скончались два пациента.

Сотрудники Следственного комитета в Московской области возбудили уголовное дело после смерти двух пациентов в больнице, которая находится в городе Одинцово. Инцидент произошел сегодня утром. По факту случившегося проходит проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Информацию об этом обнародовали в пресс-службе СК РФ по МО.

Инцидент произошел в реанимационном отделении филиала. Там 16 человек были подключены к аппарату ИВЛ, когда тот вышел из строя. Аварию в скором времени устранили, никто не пострадал. Отмечается, что два пациента скончались позже, их смерти не связаны с проблемами в подаче кислорода, сообщила Газета.Ru.