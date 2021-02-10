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17:28   10 Февраля 2021
Весь мир

Китайский Sohu признал отставание США от России на 10 лет

Китайский Sohu признал отставание США от России на 10 лет

Ледокольный флот США отстает от российского как минимум на 10 лет. Вашингтону нечего противопоставить самому мощному в мире атомному ледоколу «Арктика», который позволит Москве более эффективно осваивать Северный Ледовитый океан, что не может не беспокоить американцев. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sohu.

В октябре прошлого года в Мурманске спустили на воду первый атомный ледокол нового поколения 22220 «Арктика». На церемонии присутствовал премьер-министр России Михаил Мишустин. По мнению китайских экспертов, судно, без сомнений, укрепит позиции атомного ледокольного флота России.

Длина «Арктики» составляет 173 метра, а ширина — 34 м. Водоизмещение достигает 33,5 тыс. тонн. В Sohu обратили внимание, что ледокол оснащен двумя ядерными реакторами «Ритм-200», способными пробивать трехметровый слой льда.

Кроме того, в России планируют построить еще четыре судна такого уровня. Среди них — «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка». Их задача будет состоять в том, чтобы разрушать полярные льды, открывать водные пути, а также выполнять спасательные задачи.

Sohu: Россия обогнала США в производстве атомных ледоколов на 10 лет

Несмотря на то, что Соединенные Штаты славятся судостроительством, в распоряжении ВМС страны на данный момент находится лишь пять ледоколов. В РФ же насчитывается более 40 кораблей, причем половина из них — атомные.

Причина такой разницы состоит в географических особенностях. В частности, большая часть береговой линии России приходится на северные моря, где незамерзающие порты практически отсутствуют. В этой связи ледоколы становятся важным инструментом для бесперебойной поставки грузов по Северному морскому пути.

Несмотря на то, что американский штат Аляска расположен в полярной климатической зоне, большой необходимости в использовании этого направления нет, а значит, нет и существенного развития атомных ледоколов, констатировали в Sohu. Аналитики подчеркнули, что в ближайшие десять лет США едва ли смогут достичь уровня России.

Sohu: Россия обогнала США в производстве атомных ледоколов на 10 лет

В этой связи американцам следует задуматься над растущим влиянием России в арктическом регионе. В противном случае, позиции США в Северном Ледовитом океане будут продолжать ослабевать.

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