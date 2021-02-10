Китайский Sohu признал отставание США от России на 10 лет

На счету Вашингтона находится лишь пять атомных ледоколов, тогда как у России - 40.

Ледокольный флот США отстает от российского как минимум на 10 лет. Вашингтону нечего противопоставить самому мощному в мире атомному ледоколу «Арктика», который позволит Москве более эффективно осваивать Северный Ледовитый океан, что не может не беспокоить американцев. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sohu.

В октябре прошлого года в Мурманске спустили на воду первый атомный ледокол нового поколения 22220 «Арктика». На церемонии присутствовал премьер-министр России Михаил Мишустин. По мнению китайских экспертов, судно, без сомнений, укрепит позиции атомного ледокольного флота России.

Уникальный российский ледокол «Арктика» отправился в первый рабочий рейс pic.twitter.com/NaF85LARs6 — Наша страна Россия (@therusfed) November 23, 2020

Длина «Арктики» составляет 173 метра, а ширина — 34 м. Водоизмещение достигает 33,5 тыс. тонн. В Sohu обратили внимание, что ледокол оснащен двумя ядерными реакторами «Ритм-200», способными пробивать трехметровый слой льда.

Кроме того, в России планируют построить еще четыре судна такого уровня. Среди них — «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка». Их задача будет состоять в том, чтобы разрушать полярные льды, открывать водные пути, а также выполнять спасательные задачи.

Несмотря на то, что Соединенные Штаты славятся судостроительством, в распоряжении ВМС страны на данный момент находится лишь пять ледоколов. В РФ же насчитывается более 40 кораблей, причем половина из них — атомные.

Причина такой разницы состоит в географических особенностях. В частности, большая часть береговой линии России приходится на северные моря, где незамерзающие порты практически отсутствуют. В этой связи ледоколы становятся важным инструментом для бесперебойной поставки грузов по Северному морскому пути.

Несмотря на то, что американский штат Аляска расположен в полярной климатической зоне, большой необходимости в использовании этого направления нет, а значит, нет и существенного развития атомных ледоколов, констатировали в Sohu. Аналитики подчеркнули, что в ближайшие десять лет США едва ли смогут достичь уровня России.

В этой связи американцам следует задуматься над растущим влиянием России в арктическом регионе. В противном случае, позиции США в Северном Ледовитом океане будут продолжать ослабевать.