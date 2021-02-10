Пропущенный звонок от Путина заставил Трампа "вспотеть"

Пропущенный звонок от президента РФ Владимира Путина заставил экс-главу Белого дома Дональда Трампа понервничать. Об этом сообщается в новом документальном фильме.

Пропущенный звонок от президента РФ Владимира Путина заставил экс-главу Белого дома Дональда Трампа понервничать. Об этом сообщается в новом документальном фильме.

Ситуация произошла в 2017 году, спустя несколько дней после инаугурации американского лидера. Тогда к президенту США приехала британский политик Тереза Мэй. Во время переговоров к Трампу подошел помощник и сообщил, что в Белый дом звонил Путин, однако их не соединили. По словам руководителя аппарата президента Фионы Маклауд Хилл, Трамп пришел в ярость от пропущенного звонка.

"В этот момент Трамп сильно покраснел", — сказала Хилл.

Бывший американский лидер не мог поверить в то, что пропустил звонок Владимира Путина.

"Путин — единственный человек в мире, который способен уничтожить Соединенные Штаты, и я не ответил на его звонок" — заявил Трамп.

Телеканал "Царьград" ранее сообщал, что бывший советник Дональда Трампа Джейсон Миллер рассказал о реакции политика на блокировку аккаунтов в соцсетях.