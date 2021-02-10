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17:00   10 Февраля 2021
Происшествия

Ставропольский суд назвал причину прекращения дела в отношении экс-сенатора Дерева

Ставропольский суд назвал причину прекращения дела в отношении экс-сенатора Дерева

Октябрьский суд Ставрополья завершил расследование дела, одним из главных фигурантов которого был бывший член Совета Федерации Вячеслав Дерева.

Поводом для принятого решения стало истечение срока давности дела о мошенничестве, которое возбудили в феврале 2012 года. По версии следствия, с декабря 2006 года по декабрь 2010 года мужчина был учредителем, акционером и руководителем двух компаний. В этот период организованной им группой было похищено более 119 млн рублей из государственного бюджета.

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#суд #мошенничество #вячеслав дерев

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