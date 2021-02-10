Ставропольский суд назвал причину прекращения дела в отношении экс-сенатора Дерева

Октябрьский суд Ставрополья завершил расследование дела, одним из главных фигурантов которого был бывший член Совета Федерации Вячеслав Дерева.

Октябрьский суд Ставрополья завершил расследование дела, одним из главных фигурантов которого был бывший член Совета Федерации Вячеслав Дерева.

Поводом для принятого решения стало истечение срока давности дела о мошенничестве, которое возбудили в феврале 2012 года. По версии следствия, с декабря 2006 года по декабрь 2010 года мужчина был учредителем, акционером и руководителем двух компаний. В этот период организованной им группой было похищено более 119 млн рублей из государственного бюджета.