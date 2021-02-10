Супруга блогера Алексея Навального Юлия покинула Россию рейсом во Франкфурт-на-Майне почти сразу после вынесения приговора мужу.

Супруга блогера Алексея Навального Юлия покинула Россию рейсом во Франкфурт-на-Майне почти сразу после вынесения приговора мужу.

Причины отъезда Навальной пока не известны. Источник “Интерфакса” сообщил, что женщина пока не комментировала эту информацию. Она вылетела из московского аэропорта Домодедово рейсом в Германию, где они с супругом ранее провели несколько месяцев.

Блогера и основателя “Фонда борьбы с коррупцией” (признан иноагентом в РФ) приговорили к тюремному заключению по делу “Ив Роше”. Многие отметили, что ФБК лишился руководителя, и на это место может “метить” Юлия Навальная. Однако политологи считают, что сотрудники фонда Любовь Соболь и Мария Певчих помешают супруге блогера.