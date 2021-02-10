Китай оказался на пороге «эпидемии одиночества»

Министр по гражданским делам КНР призвал правительство принять срочные меры.

В 2020 году в Китае было зарегистрировано 10 миллионов новорожденных, что на 15% меньше, чем в 2019 году. Это значительно ниже ожидаемого уровня рождаемости, установленного китайскими экспертами по демографии и статистике, сообщает американское издание Breitbart.

Согласно официальным данным, в КНР наблюдается постоянное снижение кривой рождаемости — 17,23 миллиона, 15,23 миллиона и 14,65 миллиона в 2017, 2018 и 2019 годах соответственно.

По словам профессора Института демографических исследований Пекинского университета Му Гуанцзуна, основной причиной демографического спада является нежелание молодых пар заводить детей из-за высокой стоимости их содержания, отметив, что социальная среда и экономические условия не благоприятствуют многодетным семьям.

«Низкий уровень рождаемости в Китае достиг угрожающей степени, но это не удивительно», — заявил профессор.

Также издание отметило, что одной из причин низкой рождаемости в КНР может быть дисбаланс полов, вызванный прошлой демографической «политикой одного ребенка» с обязательной контрацепцией и абортами, когда рождение девочки считалось для родителей роскошью. По состоянию на 2019 год, в Китае было на 30 миллионов мужчин больше, чем женщин.

Для истории человечества это беспрецедентный случай, говорится в статье Washington Post о половом дисбалансе в Китае, отмечая, что Пекин должен управлять целым поколением мужчин, «которые никогда не найдут жен и лишь изредка будут заниматься сексом».

«Помимо эпидемии одиночества, дисбаланс меняет рынок труда, повышает уровень сбережений в банках Китая, а также снижает потребление, искусственно завышает стоимость определенных категорий товаров и влияет на рост насильственных преступлений, торговлю людьми и проституцию», — пишет Washington Post.

В декабре министр по гражданским делам КНР Ли Цзихэн заявил о том, что Китай достиг «критической точки» и остро нуждается в «национальной стратегии по борьбе со стареющим населением».

Министр добавил, что коэффициент рождаемости упал ниже уровня 2,1 рождений на женщину, необходимого для поддержания стабильного населения, а также призвал правительство принять срочные меры для удовлетворения растущей потребности Китая в трудовых кадрах.

По оценкам различных китайских аналитиков, для того, чтобы рождаемость в КНР пришла в норму, могут потребоваться десятилетия, в то время как количество пенсионеров неумолимо увеличится до 300 миллионов в течение ближайших лет, что будет сказываться очень негативно на экономике страны.

Издание пишет, что даже двух детей на семью недостаточно, чтобы выйти на стабильный прирост населения. Необходимо большое количество семей с тремя и более детьми, чего будет трудно достичь, если молодые люди продолжат откладывать вступление в брак и рождение детей на очень длительное время.